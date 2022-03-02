Kütahya'da çantasında uyuşturucu çıkan şahıs tutuklandı

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan ve çantasında uyuşturucu çıkan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde D.D. (37) isimli şahsın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Şahsın içinde bulunduğu araç il girişindeki polis uygulama noktasında durduruldu. Şahsın yapılan kontrollerinde çantasının içerisinde bulunan el kremi kutusu ve şampuan kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette 14 parça halinde toplam 204,47 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D. mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.