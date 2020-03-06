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Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı yakalandı

Kütahya’da çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.

Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 11 zanlı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 1 ile 4 yıl arası hapis cezası ile aranan 8 kişi, 4 ile 8 yıl arası hapis cezası ile aranan 3 kişi il merkezi ve üç ilçede yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalandı. Yapılan üst aramalarında 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.


Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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