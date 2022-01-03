Kütahya'da çevre temizliği

Kütahya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece-gündüz çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Tugay Yolu, Atatürk Bulvarı, Çevre Yolu ve Zafer Kalkınma Ajansı çevresinde ekiplerimiz çevre temizlik çalışmalarını tamamladılar.

Yetkililer, "Tüm mahalle ve sokaklarda devam eden çalışmalarda vatandaşlarımızın ekiplerimize çevre temizliği ve duyarlılığı konusunda daha hassas davranarak yardımcı olmaları, daha temiz bir çevrede yaşamamıza yardımcı olacaktır" dediler.