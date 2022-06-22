Kütahya'da "Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesi çerçevesinde, Ulu Camii bahçesinde Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerine dönük etkinlikler düzenlendi.

Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokolle öğrencilere yönelik uygulanan proje çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

Camilerin çocuklar tarafından sevilmesini ve yaz tatili boyunca camilerin şenlendirilmesini amaçlayan etkinlikte, minare gölgesinde toplanan öğrenciler, survivor parkuru, langırt, çeşitli zeka oyunlarıyla eğlendiler.

Projenin Kütahya Koordinatörü olan Cumhuriyet Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Mehmet Ali Songür, "Öğrencilerimizin bu tür etkinliklerde yer almaları önemli kazanımlar sağlıyor düşüncesindeyiz. Çocuklarımızın tarihiyle ve değerleriyle barışık yaşamaları özel bir önem taşıyor. Okulumuzda yürütmüş olduğumuz rehberlik çalışmaları, akran kaynaşmaları, kültürel etkinlikler, değerlerle ilgili etkinlikler ve daha birçok gezi ve çalışmalarımızla öğrencilerimize gelecek adına önemli davranışlar kazandırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş da, "12 kız, 12 erkek çocuğumuzla birlikte, bir dönem boyunca değerler eğitimi ve kültürel faaliyetler ortaya koyduk. Değerler kulübü adı altında bir araya gelen öğrencilerimiz için, Diyanet Gençlik Merkezlerimizde haftada iki gün kültürel dersler, ziyaretler, okumalar ve eğlenceler düzenledik. Amacımız kendisiyle, çevresiyle, Rabbisiyle barışık, dini, milli değerlerine bağlı, birbirini seven, empati duygusu olan, sorgulayan, soruşturan, okuyan, eğlenen ve paylaşan nesiller oluşmasıdır" diye konuştu.

Kütahya İl Müftüsü Demirtaş, bir kıvılcım olarak gördükleri projeyi diğer okullarda da denemek istediklerini belirtti.

"Çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum" projesi Kütahya il genelinde 5 okulda yürütülüyor.