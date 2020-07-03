Kütahya'da çevreyi kirleten kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Kütahya'da traktörün römorkunda bulunan molozları kamuya ait boş araziye dökerek çevreyi kirleten kişiler hakkında soruşturma başlatıldı

Verilen bilgiye göre, Kütahya Merkez Kızılcaören ve İhsaniye köyü karayolu üzerinde 43 RE 513 plakalı traktör sürücüsü S.Ö. (18) ile yanında bulunan H.Ö. (43) isimli şahsın traktörün römorkunda bulunan molozları kamuya ait boş araziye dökerek çevreyi kirlettikleri esnada yolda devriye görevi yapan jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Çevreyi kirletmekten haklarında soruşturma başlatılan kişiler, tanzim edilen tutanağın ardından idari para cezası için Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sevk edildi.