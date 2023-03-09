Kütahya'da çiftçilere Ekin kambur böceği zararlısına karşı ilaçlama önerisi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce Merkez Köprüören köyünde çiftçilere Ekin kambur böceği zararlısının görüldüğü hububat ekili alanlarda toplu mücadele olarak yüzey ilaçlaması yapılması önerildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından merkez Köprüören köyünde Ekin kambur böceği (Zabrus spp.) zararlısının görüldüğü hububat ekili alanlarda toplu mücadele olarak yüzey ilaçlaması önerilmiştir. Yüzey ilaçlamasında üreticilerimize, etken maddeli insektisitlerin kullanılması gerektiği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Her zaman üreticilerimizin yanındayız, olmaya devam edeceğiz ifadelerine yer verildi.