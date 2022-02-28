Kütahya'da çiğdemler çiçek açtı

Kütahya'nın mesire alanı Enne Barajı Tabiat Parkı'nda baharın müjdecisi çiğdemler çiçek açtı.

Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde kendini gösteren çiğdemler, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Çiğdemlerin baharın ilk müjdecisi olduğunu belirten vatandaşlar, ‘‘Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte baharın müjdecisi çiğdemler Enne'de filizlenmeye başladı. Genelde Mart ayı sonlarında açmaya başlayan çiğdemler, yalancı bahara aldanarak erkenci davrandı. Baharın ilk habercisi çiğdemler dünyanın en güzel çiçeklerinden bir tanesidir. İnsana huzur veren güzel bir görüntüsü var" diye konuştular.(EFE-)