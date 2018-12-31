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Kütahya'da ‘Çocuk Kalbinde Allah İnancı' konulu seminer

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal yaşamı renklendiren Kütahya Belediyesi tarafından "Aile ve Çocuk Atölyesi" programı kapsamında "Çocuk Kalbinde Allah İnancı" konulu seminer düzenlendi.

Sanatsal ve kültürel etkinliklerle sosyal yaşamı renklendiren Kütahya Belediyesi tarafından "Aile ve Çocuk Atölyesi" programı kapsamında "Çocuk Kalbinde Allah İnancı" konulu seminer düzenlendi.


Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Çocuk Kalbinde Allah İnancı" konulu seminerde; Çocuk Rabbini nasıl tanır? Biz onlara Allah'ı nasıl tanıtabiliriz? Gibi soruları cevaplandıran Yazar Merve Gülcemal, daha sonra katılımcıların merak ettikleri soruları cevaplandırdı.(EFE)

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