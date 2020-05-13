Kütahya'da çocuklar kısıtlama sonrası parklarda arkadaşlarıyla buluştu

Kütahya'da korona virüs (Covid-19) salgını sonrası sokağa çıkma yasağı getirilen 0-14 yaş arası minikler, normalleşme sürecinin başlamasıyla bugün 11.00 ila 15.00 saatleri arasında dışarı çıkarak günler sonra arkadaşlarına kavuştu ve gönüllülerince eğlendi.

Tedbirler kapsamında maskeleri ile dışarı çıkan minikler top oynadı, parkta keyifli vakit geçirdi. Uzun süredir birbirlerini görmeyen arkadaşlar, Kütahya Fatih Mahallesi Güz Sokak'ta bulunan Şairler Parkı'nda bir araya gelerek özlem giderdi ve oyunlar oynadı.

Evde kaldıkları süre içerisinde okulları ve arkadaşlarını özlediklerini söyleyen 13 yaşındaki Taha Edin, "Yaklaşık 2 aydır evdeydik, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim. Bugün bizlere birkaç saatlik dahi olsa sokağa çıkma izni verdiler, bu konudan dolayı Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim” dedi.

Karantina sürecinde en çok dışarıya çıkmayı ve öğretmenlerini özlediğini söyleyen 11 yaşındaki Özlem Edin, “Korona virüsün bitmesini istiyorum. Günler sonra dışarıya çıktım çok çok mutluyum, okulumu ve öğretmenlerimi çok özledim" diye konuştu..

Ela Kuşgu ise “Günlerdir bizler için uygulanan sokağa çıkma yasağının kalkmasından dolayı çok mutluyum, bu fırsat elimize geçtiği için çok mutluyum, arkadaşlarıma kavuştum. Umarım bu virüsten en kısa sürede kurtuluruz" ifadelerini kullandı.