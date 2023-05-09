Kütahya'da “Çocuklarda ileri yaşam desteği” kursu başladı

Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinde gerçekleştirilen, "Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)" kursunun açıldığı bildirildi.

“Çocuklarda İleri Yaşam Desteği (ÇİYAD)" kursunun açılışına katılan Kütahya İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sertaş Erarslan, bu ve benzeri bilimsel faaliyetlerin Kütahya İli içinde artarak devamının sağlanmasını temenni ettiğini dile getirerek, Türk Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği, KSBÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve katılımcılara teşekkür etti.