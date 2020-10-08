İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da Covid-19 tedbirleri masaya yatırıldı

Covid-19 salgınında Kütahya’daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.

Covid-19 salgınında Kütahya'daki son durum, mevcut çalışmalar ve uygulanan tedbirler Vali Ali Çelik başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi.


Toplantıya, Vali Yardımcısı Aydın Börü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş katıldı.


Kütahya'daki son durumun değerlendirildiği toplantıda, İl, İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) çalışmaları, denetimler, hastanelerdeki son durum, yüz yüze eğitimle ilgili okullarda alınan ve alınması gereken ilave tedbirler görüşüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.