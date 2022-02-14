İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya’da, Covid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi.

Kütahya'da, Covid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.


Buna göre, Kütahya'da 22-28 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.


Kütahya'da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500'ü aştığı kaydedildi.


Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

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