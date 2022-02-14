Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı artıyor

Kütahya'da, Covid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi.

Buna göre, Kütahya'da 22-28 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.

Kütahya'da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500'ü aştığı kaydedildi.

Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.