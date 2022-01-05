İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da Covid-19 vaka sayısı düşüyor

Kütahya’da, Covid-19 vaka sayısının düştüğü bildirildi.

Kütahya'da, Covid-19 vaka sayısının düştüğü bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18-24 Aralık tarihleri arasında illere göre, Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre Kütahya'da vaka sayılarında düşüş yaşandığı belirtildi.


Açıklanan tabloya göre, 18-24 Aralık tarihleri arasında Kütahya'da vaka sayısı her 100 bin kişide 137,16 olarak kayıtlara geçti.


Öte yandan, Kütahya'da 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre korona virüs (Covid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 143,23 olarak kayıtlara geçmişti.


Bu sonuçlarla Kütahya'da vaka sayısı düşerken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

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