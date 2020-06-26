Kütahya'da 'Covid Denetim Ekipleri' oluşturuldu

Korona virüsle (Covid-19) mücadelede halk sağlığının korunması, vaka sayısının artmasının önlenmesi ve kontrollü sosyal hayat sürecinin Kütahya'da sağlıklı bir ortamda yürütülebilmesi için denetim alanları, denetim ekiplerinin personel sayısı ve denetim sayısı artırıldı. Bu kapsamda Kütahya Valisi Ali Çelik'in koordinasyonunda 13 ekip 69 personelle 'Covid denetim ekipleri' oluşturuldu.

Covid-19 denetim ekipleri, Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimle bilgilendirildi.

Covid-19 denetim ekipleri; berber, kuaför, güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, açık alanlar, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, park, piknik alanları gibi yerler, dernek lokalleri, yüzme havuzları, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonları ve spor merkezlerinde denetim yapacak.

Ekipler, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile ilgili bakanlık ve kurumlarca belirlenen tedbirlere riayet edilip edilmediğine dair inceleme ve denetimlerini büyük bir titizlik içerisinde gerçekleştirecek.