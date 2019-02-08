Kütahya'da da su fiyatlarına büyük indirim

Kütahya Belediye Meclisi'nde alınan kararla şehirde su fiyatlarında dev indirime gidildi. Alınan kararla Kütahya'da su fiyatlarında yüzde 20'lik indirime gidildi.

Kütahya Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, Yeni Belediye Hizmet binası Meclis Salonunda, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Su fiyatlarında yüzde 20 indirim yapılması önerisi oy birliği ile kabul edildi.İndirimin bir kaç gün içeresinde yürürlüğü gireceği belirtildi.

Toplantıya; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Meclis üyeleri ve daire müdürleri katıldı.