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Kütahya'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı

DAEŞ terör örgütüne mensup oldukları ve uluslararası listelerde de isimleri geçen 4 kişi, Kütahya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince yakalandı.


Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, 4 kişiyi gözaltına aldı. Suriye, Haseke/Daşişa'da bulunan DAEŞ terör örgütünün karargahına yönelik, 2018 yılında gerçekleştirilen baskında, örgüt mensuplarının kimlik bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirilmişti. Türk güvenlik güçlerince bu listede adı bulunan kişilerin aranmasına başlanmıştı.


Listede adları bulunan A.A., B.A., R.D. ve T.S. isimli yabancı uyruklu kişiler, bugün yapılan operasyonda yakalandı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalanan 4 kişi, sağlık raporları alınmak üzere Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği sıra görüntülendi.


DAEŞ'li 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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