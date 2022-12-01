İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da “Dar bölge” asayiş uygulamaları devam ediyor

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce 3 farklı bölgede gerçekleştirilen “Dar bölge” asayiş uygulamasında 457 şahıs, 173 araç, 35 ticari taksi ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce 3 farklı bölgede gerçekleştirilen “Dar bölge” asayiş uygulamasında 457 şahıs, 173 araç, 35 ticari taksi ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi, aranan 1 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Ziraat Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi ve Fuatpaşa Mahallesinde 3 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, çarşı ve mahalle bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yaptıkları Dar Alan uygulamasında, 457 şahıs, 173 araç, 35 ticari taksi ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Aranan bir şahıs yakalandı. 2 Şahsa yoklama kaçağı yakalama tutanağı uygulandı.10 adet kesici alet ele geçirildi, 10 şahsa idari işlem tesis edildi. 1 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 1 araca dur ikazına uymamaktan cezai işlem uygulandı. 1 şahıstan daralı ağırlığı 2,09 gram metamfetamin, 0.35 gram bonzai, uyuşturucu içiminde kullanılan 1 adet payp ve 1 adet bong, 1 şahıstan 0,91 gram metamfetamin, uyuşturucu içiminde kullanılan 3 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi. Dar bölge” asayiş uygulamasında başka bir suç ve suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

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