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Kütahya'da dar bölge asayiş uygulaması

Kütahya’da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında 3,23 gram metamfetamin, 0.

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamalarında 3,23 gram metamfetamin, 0.76 gram bonzai ele geçirildi. 350 şahıs,105 araç ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.


Kütahya Bahçelievler Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi Dörtyol Kavşağında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı ve mahalle bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan dar alan asayiş uygulamasında, 350 şahıs,105 araç ve 6 motosikletin GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 5 adet kesici alet,1 adet teleskopik jop,1 adet elektro şok cihazı, 1 adet muşta ele geçirildi. 14 şahsa idari işlem tesis edilmiş, 3 araç trafikten men, 1 ehliyetsiz sürücüye idari işlem,1 sürücüye ise trafik sigortasız araç kullanmaktan işlem yapıldı. 3.23 gram metamfetamin ve 0.76 gram sentetik kannabinoid bonzai ele geçirildi. 3 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı.

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