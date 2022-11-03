Kütahya'da “Dar Bölge” asayiş uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Dar bölge" asayiş uygulamasında 160 şahıs ve 75 aracın GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Merkez Bahçelievler Mahallesi Dörtyol kavşağı bölgesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Bölge” uygulamasında, toplam 160 şahıs ve 75 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet kesici alet ve 1 adet jop ele geçirildi. 11 şahsa idari yaptırım uygulanırken,1 şahsa sürücü belgesi olmadan araç kullanmaktan ve fenni muayenesiz araç kullanmaktan,1 şahsa alkollü araç kullanmaktan ve 1 araca “Dur” ikazına uymamaktan işlem yapıldı.1 araç ise trafikten men edildi.