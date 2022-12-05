Kütahya'da “Dar bölge” asayiş uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce 3 farklı bölgede gerçekleştirilen “Dar bölge” asayiş uygulamasında 565 şahıs ile 173 aracın GBT kontrolü ve denetimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, Fuatpaşa Mahallesi ve Osmangazi Mahallesinde olmak üzere 3 farklı bölgede Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Alan” uygulamasında, 565 şahıs, 173 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 yoklama kaçağı şahsa tebligat yapıldı. 14 adet kesici alet ele geçirildi.14 şahsa idari işlem tesis edildi, 5 araç sürücüsüne trafik yönünden cezai işlem uygulanırken, 1 araç trafikten men edildi. 1 şahıstan 2 adet galara kapsül şeklinde sentetik ecza, 2 şahıstan 1.30 gram esrar, 1 şahıstan 1 adet galara kapsül şeklinde sentetik ecza, toplam 3 adet payp ve 1 adet bong ele geçirildi. Yapılan uygulama çerçevesinde başkaca bir suç ve suç unsuruna rastlanmadı.