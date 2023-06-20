Kütahya'da "Dar bölge" uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 274 şahıs ve 153 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 2 aranan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgi İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Resmi Ekipler Amirliğimize bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz tarafından 1 amir, 7 resmi ekip (17 Personel) ve 26 ÇMB personeli ile ilimiz Ok Meydanı Mahallesi Hisar, Sultanbagi Caddesi, Ahi Erbasan caddesi, Hacıazizler mevki, Zafertepe Mahallesi Okullar bölgesi, Vefa Mahallesi Fuar alanında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Alan” uygulamasında, toplam 274 şahıs ve 153 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılmış,18 ticari taksi kontrol edilmiş,17 motosikletin sorgusu yapılmış, 2 aranan şahıs yakalanmıştır. Uygulamalarda, 3 adet kesici alet ele geçirilmiş, 3 şahsa idari işlem yapılırken, 4 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapılmıştır. 1 muayenesiz, abartı egsoz ve standart dışı süspansiyon sistemi olan araç sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. Yapılan uygulamada başkaca herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verildi.