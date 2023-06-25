Kütahya'da "Dar bölge" uygulaması

Kütahya'da Asayiş Şube Müdürlüğünce farklı bölgede gerçekleştirilen, "Dar bölge" uygulamasında 253 şahıs ve 134 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 3 aranan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgi İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Resmi Ekipler Amirliğimize bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçilerimiz tarafından 1 amir, 6 resmi ekip (14 personel) ve 25 ÇMB personeli ile ilimiz Ok Meydanı Mahallesi Hisar Bölgesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Maltepe Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Hacıazizler Yolu, Zafertepe Mahallesi Okullar Bölgesi, Vefa Mahallesi Fuar Alanında şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Bölge” uygulamasında, toplam 253 şahıs, 134 aracın GBT kontrolü ve denetimi, 8 motosikletin sorgusu yapılmış, 12 ticari taksi kontrol edilmiş, 3 aranan şahıs yakalanmış, 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapılmıştır. Ayrıca 1 şahıstan 0.43 gram esrar, 5 adet sentetik ecza hap ve 10 adet sentetik ecza olabileceği değerlendirilen madde, 4 Adet kesici alet ele geçirilmiş, toplam 5 şahsa idari işlem yapılmıştır. Yapılan uygulamada başkaca herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmamıştır” ifadelerine yer verildi.