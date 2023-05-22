İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da “Dar Bölge” uygulamasında 175 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı

Kütahya’da Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen “Dar Bölge” uygulamasında 175 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.

Kütahya'da Asayiş Şube ekiplerince gerçekleştirilen “Dar Bölge” uygulamasında 175 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapıldı.


Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada,” Bahçelievler Mahallesi, İstiklal Mahallesi, Hisar Kavşağı, Maaruf Mahallesi ve Osmangazi Mahallesinde 5 ayrı noktada Resmi Ekipler Amirliğimiz ve Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz ile birlikte şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan “Dar Alan” uygulamasında, 175 şahıs, 98 aracın GBT kontrolü ve denetimi yapılırken, 1 yoklama kaçağı şahsa gerekli tebligat yapıldı.1 şahıstan 0,18 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen narkotik madde, 1 şahıstan 4 adet sentetik ecza hap, 3 şahıstan 6 adet sentetik ecza hap ve 2 adet kesici alet ele geçirilmiş, 2 şahsa idari işlem tesis edilmiştir” denildi.

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