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Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti

Kütahya’da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.

Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından 7 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yenilmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İ.B. ve İ.A. ise tutuklanmıştı.

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