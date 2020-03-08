İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da darp olayına 2 tutuklama

Kütahya’da bir kişinin darp edilerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen ve gözaltına 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Kütahya'da bir kişinin darp edilerek hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanması olayına karıştıkları iddia edilen ve gözaltına 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce sokak girişinde Murat Yenilmez (35) isimli şahsın düşme neticesinde başını yere vurduğu, beyin kanaması geçirdiği, kafatasında kırık olduğu tespit edilerek kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.


Olayı soruşturan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karıştıkları belirlenen Y. M., İ. A., A. C. ve İ. B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. İ.A ifadesinde İ. B'nin Murat Yenilmez'in birasını almak için başından yaraladığını belirtti. İ.B. ise suçlamaları reddetti. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan İ.A. ve İ.B. tutuklanırken, Y.M. ise serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.