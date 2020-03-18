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Kütahya'da değişen yönetmelik hakkında özel öğretim kurum idarecilerine bilgilendirildi

Kütahya’da özel öğretim kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla değişen yönetmelik hakkında kurum idari personeli bilgilendirildi.

Kütahya'da özel öğretim kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla değişen yönetmelik hakkında kurum idari personeli bilgilendirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Germiyan Toplantı Salonu'nda, Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürü Ali Küçükçakır tarafından, tüm özel öğretim kurumlarından toplantıya katılan idari personele, özel öğretim kurumları arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla, değişen özel öğretim kurumları yönetmeliği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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