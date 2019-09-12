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Kütahya'da demiryolundan travers hırsızlığı

Kütahya’da, Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir traverslerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'da, Devlet Demir Yollarına (TCDD) ait yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir traverslerini çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, devriye görevini yürüttükleri sırada Fuatpaşa Mahallesi'ndeki hurda alan bir iş yerinde TCDD'ye ait malzemeler bulunduğunu fark etti. İş yerinde yapılan incelemede, çalıntı olduğu belirlenen yaklaşık 2 ton ağırlığında 22 demir travers ele geçirildi.


Bunun üzerine, ticareti yasak olduğu belirtilen bu malzemeleri alan iş yeri sahibi İ.N. ile Kınık köyü yakınından geçen demir yolu hattından traversleri çaldığı öne sürülen A.K. gözaltına alındı.


Çalıntı malzemeler ise TCDD yetkililerine teslim edildi.

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