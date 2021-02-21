İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul yıkılacak

Kütahya’da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi atölyeleri ile 2 yapının yıkım ihalesi yapıldı.

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 11 okul, Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi atölyeleri ile 2 yapının yıkım ihalesi yapıldı.


İl Özel İdaresinde düzenlenen ihaleye; Vali Ali Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, encümen üyeleri Aynur Koçuk Mercan, Recep Toy ile İbrahim Karataş katıldı.


Eğitim binası ve yapıların yıkımı için 51 firma teklif verdi.


Katılımcılara teşekkür eden Vali Ali Çelik, ihalenin hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.