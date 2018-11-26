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Kütahya'da diş sağlığı ve beslenme eğitimi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla Kılıçarslan Anadolu Lisesi’nde Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme Eğitimi verildiği bildirildi.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla Kılıçarslan Anadolu Lisesi'nde Ağız Diş Sağlığı ve Beslenme Eğitimi verildiği bildirildi.


İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ağız ve Diş Haftası dolayısıyla gençlerimize ağız ve diş sağlığının önemini anlatmak, doğru diş fırçalama tekniklerini ve beslenme şekillerini öğretmek, bu konuda farkındalık oluşturmak amacı ile Müdürlüğümüz personeli Diş Hekimi Zehra Öğüt Demirel ve Ebe Gülsün Baş tarafından Kılıçarslan Anadolu Lisesinde ağız-diş sağlığı ve beslenme eğitimi verildi. Ayrıca diş fırçası seti ve “ Sağlığım İçin” kitapçığı hediye edildi” denildi.(EFE)

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