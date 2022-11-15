Kütahya'da “Diyabet” stantları açıldı

Kütahya'da Dünya Diyabet Günü dolayısıyla “Yarını Korumak İçin Eğitim” teması göz önünde bulundurularak halkı bilinçlendirmek ve yürütülen çalışmalara dikkat çekmek amacıyla, İl Sağlık Müdürlüğü, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kütahya Tip 1 Diyabet Derneği tarafından valilik önünde stantlar açıldı.

Stantları ziyaret eden Vali Ali Çelik ve İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, diyabetli çocuklar ile ailelerinin yaşadığı sorunları ve taleplerini dinlediler.

Halka yönelik bilgilendirme çalışmaları ve kan şekeri ölçüm işlemlerinin yapıldığı stantlarda, Tip 1 Diyabetli çocukların çizdiği resimler ile atölye çalışmaları çerçevesinde yapılan çini ve seramik boyama çalışmaları da sergilendi.

Tip 1 Diyabetli çocuklar için hazırlanan “Diyabetifarkedin” konulu tişörtler etkinliğe gelen tüm çocuklara hediye edildi. Program sonunda diyabeti temsil eden mavi renkteki balonlar çocuklar tarafından gökyüzüne bırakıldı.