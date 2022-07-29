Kütahya'da Doğa Koruma Günü etkinliği

Etkinlik hakkında bilgi veren Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, hemşehrilerine duyarlılıkları için teşekkür etti.

Dünya Doğa Koruma Günü nedeniyle Kütahya Belediyesi bir takım etkinlikler düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen, doğada çevre temizliği etkinliği için Kütahya Belediyesi önünden araç kaldırıldı. Çamlıca, Regülatör, parklar ve mesire alanlarında yapılan çalışma öncesinde açıklamada bulunan Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, “Bizde bugünün anlam ve önemi adına personelimizle birlikte 4 otobüs katılımcımızla Kütahya'nın güzide yerlerinden Çamlıca, Regülatör, bazı parklarımız ve mesire alanlarımızda temizlik yapılacak. Bundan sonra sağlıklı bir ortamı oluşturma, geliştirme ve koruma adına bu duyarlı davranışlarımızın tüm hemşehrilerimiz tarafından da devam etmesi yönünde çalışmalarımız olacak. Duyarlılığı için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Doğa Koruma Günü etkinlikleri Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi Sevgi Yolu'nda düzenlenen, musluklara önemli ölçüde su tasarrufu sağlayan perlatör dağıtımı faaliyetleriyle devam etti.