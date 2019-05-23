Kütahya'da doğan bebek sayısı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Doğum İstatistikleri 2018 yılı sonuçlarına göre, Kütahya'da doğan bebek sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 5,7'lik bir azalışla 6 bin 72'ye düştü.

Kütahya'da 2017 yılında doğan bebek sayısı 6 bin 441 iken 2018 yılında yüzde 5,7'lik bir azalışla 6 bin 72 olarak gerçekleştiğini ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, "Kütahya, Türkiye genelinde canlı doğum sayısında en yüksek sayıya sahip 45'inci il olup ülkemizdeki toplam canlı doğumların yüzde 0,5'i Kütahya'da gerçekleşmiştir. Kaba doğum hızına bakıldığında, 2017 yılında Kütahya'da bu oran binde 11,2 iken 2018 yılında binde 10,6'ya düşmüştür. Diğer bir ifade ile 2017 yılında bin nüfus başına 11,2 doğum düşerken, 2018 yılında bin nüfus başına 10,6 doğum düşmüştür. Kütahya, kaba doğum hızı sıralamasında en yüksek değere sahip 69'uncu il konumundadır. Kütahya, Ege Bölgesi illeri arasında, toplam canlı doğum sayısında en yüksek değere sahip 7'nci, kaba doğum hızında ise en düşük değere sahip il konumundadır” dedi.

Ege Bölgesi'nde kaba doğum hızının binde 12,1 olduğunu söyleyen Akyol, "Ege Bölgesi bu değerle Türkiye'nin kaba doğum hızı yani binde 15,3'ün altında yer almaktadır. Ege Bölgesi illeri arasında kaba doğum hızı en yüksek olan il binde 13,8 ile Afyonkarahisar, en düşük hıza sahip olan il ise binde 10,6 ile Kütahya'dır” diye konuştu.