Kütahya'da DÖGEP toplantıları yapıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı merkez ilçedeki okullarda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerine yönelik "DÖGEP toplantılarının gerçekleştirildiği bildirildi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Gelişim Programı (DÖGEP) toplantıları, din öğretiminde özgün çalışması, örnek uygulaması, bilgi ve birikimi olan öğretmenlerle tecrübe paylaşımı konularında üç grup halinde Şehit Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Kırklar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde aynı anda gerçekleştirildi.