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Kütahya'da dolandırdı, Afyon'da yakalandı

Kütahya’da 11 yaşındaki çocuğu telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan 3 adet Cumhuriyet altını ve 1 adet altın bileziği alarak kaçan şüpheli şahıs Afyonkarahisar’da bir yolcu otobüsünde yakalandı.

Kütahya'da 11 yaşındaki çocuğu telefonla arayıp, kendisini polis olarak tanıtarak evde bulunan 3 adet Cumhuriyet altını ve 1 adet altın bileziği alarak kaçan şüpheli şahıs Afyonkarahisar'da bir yolcu otobüsünde yakalandı.


Kütahya'da 11 yaşındaki M. O.Ö. isimli çocuğun tek başına evde bulunduğu esnada ev telefonu arayarak kendisini polis olarak tanıtan M.Ç. (37) isimli zanlı söylemleri neticesinde evde bulunan 3 adet Cumhuriyet altını ve 1 adet altın bileziği alarak olay mahallinden uzaklaştı. Eve geldiğinde çocuğunun dolandırıldığını öğrenen M.Ö. (49) isimli müşteki polise şikayette bulundu. Polis ekipleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemine ait Mobese kameralarını inceleyerek olayın şüphelisinin M.Ç. (37) isimli şahıs olduğunu tespit etti. Şüphelinin olaydan sonra ticari taksi ile Eskişehir iline gittiği, buradan da otobüse binerek Afyonkarahisar'a gitmekte olduğunu tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçildi. Şüpheli M.Ç., Afyonkarahisar girişinde suça konu ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Zanlı M.Ç. işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edilecek.

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