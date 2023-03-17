Kütahya'da Domaniç Dağ Yolu kara teslim

Kütahya'nın Domaniç ilçesinin, Bursa bağlantı yolu olan bin 500 rakımlı Koca Yayla Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışı trafiği felç etti.

Yağış nedeniyle uzun araçların geçişine izin verilmezken diğer araçların sürücüleri de uyarıldı.

Trafik ekipleri de sürücülere, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıyor. Yolda kalan çok sayıda sürücüde zincir takarak yalına devam edebildi.

Kocayayla Deposu'nda çalışan istif işçileri, yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara verdi.

Kepçe operatörü Ferit Yüksel, iş makineleriyle tomrukları, kamyonlara yüklemek için sabah saatlerinde geldiklerini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle işi durduklarını dile getirdi.