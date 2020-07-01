Kütahya'da düğünler korona virüs önlemleriyle başladı

Kütahya'da düğün salonları açıldı, sosyal mesafe, maske, ateş ölçümü ve dezenfektan kurallarına uyularak katılımcılar içeri alındı.

Büşra-Yasin çiftinin düğünü açık havada sosyal mesafeli, maske kurallarına uyularak başladı. Gelin ve damadın alkışlarla salona gelmesinin ardından nikahları kıyıldı. Bu arada, çiftler ve nikah şehitleri ile davetlilerin maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. Düğünde gençler uzaktan tebrik edilirken, takı için sandık ve zarf konuldu.

Salon işletmecileri, "Bizler 1 Temmuzu bekliyorduk, gelin ve damat sadece dans edecek, Ankara havası oyunları olacak çok uzun sürmeyecek, maskesiz alınmıyor, kapıda ateşler ölçülerek dezenfektan yapılarak, maskesi olmayanlara biz temin ediyoruz" dedi.

Gelinin babası Sabri Ulukaya, alınan tedbirlerden memnun olduklarını dile getirdi. Ulukaya, "Doğru kararlar alınmış, amacımız tüm dünyada olduğu gibi Korona virüsü engellemek için en asgari şekilde yakın temasta uzaklaşmak sosyal mesafe çok önemli bu konuda hassasiyet gösteriyoruz. Halk bilinçlenmiş, uymayanlar salon sahipleri veya düğün sahipleri ikaz ediyor, girişte sosyal mesafe, ateş ölçer, dezenfektan kullanılıyor. Düğün töreni boyunca sosyal mesafe korundu" diye konuştu.