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Kütahya'da 'Dumlupınar 1922' konulu fotoğraf sergisi

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) ile Kütahya Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği tarafından hazırlanan ’Dumlupınar’dan 2023’e Resim Sergisi’ ile ’Dumlupınar 1922 Fotoğraf Sergisi’ Sera AVM’de ziyarete açıldı.

Kütahya Evliya Çelebi Fotoğraf Derneği (EÇFOD) ile Kütahya Güzel Sanatlar ve Edebiyat Derneği tarafından hazırlanan 'Dumlupınar'dan 2023'e Resim Sergisi' ile 'Dumlupınar 1922 Fotoğraf Sergisi' Sera AVM'de ziyarete açıldı.


Açılış törenlerine; Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Kütahya Belediye Başkan Vekili Salih Özden, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Arif Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.


Vali Toraman ve protokol üyeleri, açılış kurdelesini kestikten sonra resim ve fotoğrafları inceleyerek bilgiler aldı. (EFE-)

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