Kütahya'da "Dur" ihtarına uymayarak kaçan araçta uyuşturucu bulundu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayarak kaçan 2 şüphelinin bulunduğu araçta ve ikametlerinde toplam 42,68 gram bonzai, 1.81 gram metamfetamin ile 40 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza ele geçirildi.

Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeye uyuşturucu getirileceğine yönelik bilgilere istinaden, Domaniç yolu Tavşanlı girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekiplerin dur ihtarına uymayarak kaçan içerisinde Y.A.(30) ve H.İ.D.(22) isimli şüphelilerin bulunduğu araç kovalamacanın ardından ele geçirildi. Şüpheli şahısların araç içerisinden atmış oldukları, 15,14 gram bonzai, 1,81 gram metamfetamin, Y.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0.82 gram bonzai, H.İ.D. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 26,20 gram bonzai, ikamet aramasında, 0,52 gram bonzai, 1 adet payp, araçta yapılan aramada, 40 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 1 adet içinde payp olmak üzere toplamda, 42,68 gram bonzai, 40 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza, 1.81 gram metamfetamin ve 2 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.