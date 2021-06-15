İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan araçta, 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain ve 0.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta, 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain ve 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.


Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şahsın içerisinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada, poşetler içeresinde saklanmış 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain, 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.