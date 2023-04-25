Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 1,34 gram metamfetamin ve 1 adet extacy ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durdurulan içerisinde E. K. isimli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 1,34 gram metamfetamin ve 1 adet extacy ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısla ilgili yasal işlem yapıldı.