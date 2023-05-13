İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 21.

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 21.4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen içerisinde M. G, M. A ve Y. S. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 21.4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.


Gözaltına alınan M. A. ve Y. S. isimli şahıslar gerekli işlemler akabinde serbest bırakılırken, M. G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.