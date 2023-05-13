Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 21.4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma çerçevesinde il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen içerisinde M. G, M. A ve Y. S. isimli şahısların bulunduğu araç il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerinde yapılan aramada, 21.4 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan M. A. ve Y. S. isimli şahıslar gerekli işlemler akabinde serbest bırakılırken, M. G. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.