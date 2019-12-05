Kütahya'da ‘Düşünü-Yorum, Konuşu-Yorum' temalı liseler arası öğrenci paneli

Kütahya Sosyal Bilimler Lisesi tarafından "Dünya Felsefe Günü" etkinlikleri kapsamında "Düşünü-Yorum, Konuşu-yorum" isimli öğrenci paneli düzenlendi.

Lise öğrencilerinin, felsefenin yaşamımızdaki işlevini göstermek ve felsefî düşünme yetisinin önemini vurgulamak, okumayı, düşünmeyi, araştırıp bilgi üretmeyi, bunları insanlarla paylaşmayı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda "Lise Gençliğinin Gelecek Vizyonu" konusu işlendi. Panelde Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Nafi Güral Fen Lisesi, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi felsefe öğretmenleri ve öğrencileri katılımcı olarak yer aldı. Panelin ikinci oturumunda ise "Erdemli ve İdealist Öğrencilerin Yetiştiği Okul İklimi Nasıl Olmalı?" konusu işlendi ve Kütahya Lisesi, Ali Güral Lisesi, Özel Limit Anadolu Lisesi felsefe öğretmenleri ve öğrencileri katılımcı olarak yer aldı.

Panele ayrıca İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü İbrahim Sak ve İbrahim Aybek'te katıldı. Program, panel katılım belgesi takdimi ile sona erdi.