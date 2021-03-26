Kütahya'da EBA videoları hazırlananıyor

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Kütahya'da hazırlanan EBA videolarının hazırlanma sürecini inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı okullarının uzaktan eğitim derslerinde kullanılmak üzere EBA'ya yüklenecek ders videolarından Kütahya'da hazırlanan "Seramik ve Cam Teknolojisi" alanı "Çinicilik" dalı ders videoları bu alandaki öğretmenler tarafından çekiliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, video çekimleri için ders anlatan ve video çekimlerinde görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ders anlatımının ve video kaydının nasıl yapıldığını baştan sona takip eden Müdür Hasan Başyiğit, emeği geçenlere teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.