Kütahya'da Eğitim Öğretim yılı Okul Müdürleri sene başı toplantısı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit başkanlığında yapılan toplantıya merkez ilçede bulunan resmi ve özel okulların müdürleri katıldı.

Yeni eğitim öğretim yılının planlaması ve geçmiş eğitim öğretim yılının değerlendirmelerinden oluşan gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri İbrahim Aybek, İbrahim Sak, İsmail Güven ve Mustafa Ağca Okur da yer aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'in yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunarak başlattığı toplantıda; okulların eğitim öğretime hazırlanması, tasarım beceri atölyelerinin sayılarının artırılması, öğretmen normları, okul ve öğrenci güvenliği konusunda alınacak tedbirler, bağımlılık ve zararlı alışkanlıklarla mücadele çalışmaları, resmi yazılar, destekleme ve yetiştirme kursları, TÜBİTAK projeleri, veli çalıştayları, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında ilde yapılan çalışmalar, okuryazarlık seferberliği gibi konular görüşüldü.(EFE-)