Kütahya'da eğitim-öğretimin birinci dönemi masaya yatırıldı

Kütahya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. dönem İlçe Eğitim Kurumu Müdürleri Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar başkanlığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, müdürlükte görev yapan eğitim birimlerinden sorumlu şube müdürleri ve merkez ilçede görevli tüm eğitim kurumu müdürleri katıldı.

Toplantıda 2022-2023 eğitim öğretim yılı 1. döneminin genel değerlendirmesi yapılırken, ikinci döneme hazırlık çalışmaları, ikinci dönemde öğrenci başarısının artırılması için yapılacak çalışmalar, ikinci dönemde okullarda yapılacak sosyal, kültürel, sportif faaliyetler ile projeler görüşüldü.