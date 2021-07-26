Kütahya'da eğitime 475 milyon TL'lik yatırım

Kütahya'da son 19 yılda eğitime 475 milyon TL'lik yatırım yapıldığı bildirildi.

Kütahya'da eğitim yatırımlarının aralıksız sürdüğünü dile getiren AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, 2002-2020 yılları arasında Kütahya'nın eğitimine 475 milyon liralık yatırım yapıldığını bildirdi.

Başkan Ceyhun, 2002-2020 yılları arasında 228 okul, 2 bin 647 derslik, 17 spor salonu, 10 atölye binası, 14 pansiyon yapıldığını belirterek toplam 475 milyon lira harcandığını kaydetti.

2021 yılında tamamlanması planlanan projeleri de açıklayan Başkan Sebahattin Ceyhun, 24 okul, 228 derslik, 400 yatak kapasiteli 3 pansiyon, 3 spor salonu ve 4 adet atölye binasının yapılacağını ifade etti.