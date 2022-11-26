Kütahya'da eğlence yerleri denetlendi

Kütahya'da Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler denetiminde, işletmeler içerisinde kaçak alkol ve sigara denetimi yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri, İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Pavyonlar bölgesinde faaliyet gösteren işletmeler denetlendi. Denetimlerde işletmeler içerisinde kaçak alkol ve sigara denetimi yapıldı. Ayrıca bayan memur eşliğinde adı geçen işyerlerinde çalışan bayan şahısların önleme araması çerçevesinde üzerinde arama yapıldı. Denetimlerde 451 şahsın GBT sorgusu yapılırken, aranan 2 şahıs yakalandı. Bir işletmede 0.14 gram metamfetamin olarak değerlendirilen Narkotik Madde ele geçirildi. 1 kesici alet ele geçirilirken, bir şahsa idari yaptırım karar tutanağı uygulandı. Bir şahsa yoklama kaçağı yakalama tutanağı düzenlendi. Bir işletmeye ise 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.