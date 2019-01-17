Kutahya'da elektrik dağıtım çalışanları Ormanda mahsur kaldı

Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.

Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.