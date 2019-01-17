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Kutahya'da elektrik dağıtım çalışanları Ormanda mahsur kaldı

Kütahya’da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kütahya'da ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 elektrik dağıtım şirketi görevlisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, Radar mevkisindeki askeri bölgedeki elektrik arızası için giden 4 elektrik dağıtım şirketi çalışanı, karlı zemin nedeniyle araçlarını bıraktıktan sonra belirlenen noktaya yaya olarak ulaşmaya çalıştı.


Ormanlık alanda yollarını kaybeden 4 çalışan, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarmaya bildirdi.

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