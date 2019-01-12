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Kütahya'da elmas işlemeciliği de 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda

Kütahya’nın ’UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na katılmasıyla elmas işlemeciliğinin de tescillendiği belirtildi.

Kütahya'nın 'UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılmasıyla elmas işlemeciliğinin de tescillendiği belirtildi.


Babasından kalama 150 yıllık dükkanda Elmas takıların günümüzde motif motif işleyen ve elmas işlemeciliğinde günümüzdeki tek temsilcisi Doğan Şapçı atalarından gelen zanaatı 8. kuşak olarak yaşatmaya çalışıyor.


Doğan Şapcı, “Osmanlı Kültürünü atalarımızın bize verildiği kalıplar ile birlikte osmanlı elmas el işlemeciliği yapmaktayız. Kütahya'nın Anadolu'nun eyalet merkezi olduğu dönemlerde Kütahya elmas işlemeciliği alanında tek merkezdi. Onun içindir ki bu elmas takılar halkımızda bulunduğundan dolayı kendilerinden alarak kalıplarını çıkartıyoruz ve eskitme usulü ile kendim üretimlerimi yapmaktayım. Ayrıca TÜBİTAK onaylı olarak teknik ile üretiyorum. Kütahya'nın alaturkada merkez olmasının ana sebebi üretilenlerin saraylara gitmesiydi. Dönemin Vali Yardımcısı Mustafa İngenç Osmanlı arşivlerinden çıkardığı kayıtlar ile bu zanaatın Kütahya'da merkez olduğunu ispatlamıştır. Artık Kütahya'nın Zanaat ve Halk sanatları alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na girmesi ve bu alanda Türkiye'de tek tescilli şehir olması ile birlikte bizim zanaatımız da tescillenmiş oldu” diye konuştu.

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