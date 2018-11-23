Kütahya'da en çok Afyonkarahisarlı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü ADNKS 2017 yılı sonuçları ikamet edilen ile ve nüfusa kayıtlı olunan il verilerine göre, Kütahya'da Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı 10 bin 498 kişinin yaşadığını açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya nüfusunun 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle bir önceki yıla göre artarak 572 bin 256 kişi olduğunu, Kütahya'nın bu nüfus büyüklüğü ile Türkiye nüfusunun yüzde 1,75'ini oluştururken, en fazla nüfusa sahip 14.il konumunda olduğunu ifade etti.

Akyol,”ADNKS 2017 yılı sonuçları ikamet edilen ile göre nüfusa kayıtlı olunan il verilerine bakıldığında, Kütahya'da yaşayan nüfusun yüzde 84,0'ı Kütahya ili nüfusuna kayıtlıdır. Kütahya'da yaşayan diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfusa bakıldığında ise Kütahya ilinde 10 bin 498 kişi ile en çok Afyonkarahisar nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamakta olup, bu nüfus Kütahya ili nüfusunun yüzde 1,8'ini oluşturmaktadır. Kütahya'da, Afyonkarahisar'dan sonra en çok sırasıyla 6 bin 367 kişi ile Eskişehir, 4 bin 277 kişi ile Bursa ve 3 bin 961 kişi ile Balıkesir illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da en az sırasıyla Yalova 107 kişi, Hakkari 110 kişi, Tunceli 151 kişi, Iğdır 174 kişi ve Şırnak 182 kişi illeri nüfusuna kayıtlı vatandaşlar yaşamaktadır. Kütahya'da diğer illerin nüfusuna kayıtlı olan nüfus 83 bin 329 olup, bu değer Kütahya ilinde yaşayan nüfusun yüzde 14,6'sını oluşturmaktadır. ADNKS 2017 yılı sonuçlarına göre Kütahya ilinde yaşayan T.C. nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı 563 bin 769 olup, bu nüfus Kütahya nüfusunun yüzde 98,5'ini oluşturmaktadır. Kütahya'da 8 bin 487 kişilik yabancı nüfus mevcut olup, Kütahya nüfusunun binde 14,8'ini oluşturmaktadır” dedi.(EFE)